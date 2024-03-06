Гендиректор МАГАТЕ обговорив із Путіним безпеку ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що провів у середу в Сочі "важливу" зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, обговоривши питання окупованої ЗАЕС і шляхи забезпечення її безпеки, повідомляє Економічна правда.

Про це Гроссі повідомив у соцмережі X.

"Важливий обмін думками з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки та безпеки ЗапорізькоїАЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження" , - написав Гроссі.

Російський "Коммерсантъ" додає, що більша частина зустрічі була закритою. Зустріч тривала 50 хвилин.

У Кремлі відмовились коментувати закриту частину розмови.

"Ми не коментуємо закриту частину бесіди" ,- сказав речник Путіна Пєсков.

Нагадуємо:

Повдомлялось, що гендиретор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 5 березня зустрінеться з президентом РФ Путіним, у ході якої, зокрема, планує дізнатися його бачення щодо подальшої роботи та забезпечення безпеки Запорізької АЕС.