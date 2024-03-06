Зеленський закликав партнерів передати додаткові системи ППО

Україна потребує термінових рішень союзників щодо передачі систем протиповітряної оборони, які критично необхідні для захисту життя людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 6 березня, він провів зустріч із прем'єром Греції Кіріакісом Міцотакісом в Одесі. Головним питанням у ході переговорів була оборона України та можливості в активних діях та захисті.

Зеленський наголосив, що головний пріоритет у переговорах з партнерами — протиповітряна оборона.

"Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувало життя людей. Рішення потрібні зараз — не колись, а для людей, які щодня та щоночі витримують терористичні атаки" , — зазначив президент.

Як повідомлялось, вранці 6 березня російські загарбники здійснили ракетний удар по Одесі, коли місто відвідував з візитом прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.