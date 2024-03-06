Close button

Латвія доєдналась до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Латвія доєдналась до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
Фото: Defense Visual Information Distribution Service

Латвія вирішила приєднатися до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Латвія приєднається до чеської ініціативи, яку раніше запропонував президент Петро Павел.

Ця ініціатива полягає в закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

"Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", — сказав міністр.

Новини

Популярні теми форуму

analytics