Латвія доєдналась до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Латвія вирішила приєднатися до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Латвія приєднається до чеської ініціативи, яку раніше запропонував президент Петро Павел.

Ця ініціатива полягає в закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

"Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну" , — сказав міністр.