Командувач Сухопутних військ розповів про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті незабаром стабілізується і Сили оборони України зможуть проводити контрнаступальні операції, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російська армія наразі намагається окупувати якомога більше території до президентських виборів в Росії за будь-яку ціну.

"Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується" , — підкреслив Павлюк.

Командувач Сухопутних військ додав, що найгарячішими наразі є напрямки Авдіївки, Часового Яру, Тернів в сторону Лимана.