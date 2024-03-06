Росіяни обстріляли населені пункти на Донеччині, загинула жінка

Російська армія 6 березня обстріляла населені пункти на Донеччині, одна жінка загинула, ще дві поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

"Окупанти здійснили артилерійський обстріл село Нетайлового Очеретинської ОТГ. Внаслідок влучання снаряду по одній з вулиць смертельне поранення отримала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на власному подвір’ї".

Також російська армія обстріляла село Клебан Бик Іллінівської ОТГ з використанням КАБ-500. Травмовані дві жінки 48 та 56 років. Під час удару обидві постраждалі перебували вдома. Їх ушпиталили мінно-вибуховими травмами, різаним ранами та струсом головного мозку.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, електромережі й автомобіль.