У Раді звернулися до парламенту Польщі через затримання журналістів УП

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова офіційно звернувся до профільних комісій Сейму і Сенату Польщі з проханням поцікавитися причиною затримання на кордоні журналістів "Української правди" і взяти це питання під парламентський контроль, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив очільник комітету, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Він нагадав обставини затримання журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка під час зйомок репортажу, зауваживши, що у них вилучили карти пам’яті з відзнятим матеріалом і телефони, погрожували тривалим затриманням та не давали можливості вийти на зв’язок.

"Це не тільки перешкоджання журналістській діяльності, але й порушення прав людини. Ми чекали на реакцію від польської сторони, але її немає. Тому, за рішенням Комітет з питань свободи слова як його голова, направив офіційний лист до профільних комісій Сенату та Сейму Польщі, аби дізнатися офіційну причину таких дій поліцейських. Я вважаю, що в Польщі мають взяти це питання на парламентський контроль, адже погрози журналістам та допити — це не нормальна практика для європейської держави, що підтримує свободу слова", – заявив Ярослав Юрчишин.

Він зауважив, що Україна цінує підтримку Польщі у війні, але не може не реагувати на такі факти, та що комітет очікує на офіційну реакцію польських колег.

Нагадаємо, Ткача з колегою затримали біля кордону з Білоруссю 27 лютого. Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалося владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.