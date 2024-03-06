Тенісистів з Росії та Білорусі допустили на Олімпійські ігри 2024

Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпійські та Паралімпійські ігри-2024, які проходитимуть в Парижі, в статусі нейтральних, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві Міжнародної федерації тенісу.

"Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволять кваліфікованим і відповідним спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року як індивідуальні нейтральні спортсмени ("AIN") і Паралімпійських іграх як нейтральні паралімпійські спортсмени ("NPA"). ITF підтверджує, що тенісистам з цих країн буде дозволено брати участь в Олімпійських і Паралімпійських тенісних змаганнях в індивідуальній і нейтральній якості, якщо вони відповідають принципам AIN МОК і NPA IPC. Нейтральні спортсмени повинні відповідати вимогам відбору та прийнятності, викладеним у застосовних Правилах ITF" , — зазначили в ITF.

Зазначається, що gозиція ITF також відповідає міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року.