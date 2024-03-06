Російська атака на Суми: пошкоджено понад 230 квартир, дитсадок та школа

Внаслідок російської атаки безпілотниками в ніч проти 6 березня, було пошкоджено 235 квартир, лікувальні та навчальні заклади, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Сумська обласна адміністрація.

Розгорнуто штаби з ліквідації наслідків російської атаки на території Сумської міської територіальної громади. Для ліквідації руйнувань була задіяна спеціалізована техніка комунальних служб та 45 осіб.

"Виявлено пошкодження у 235 домогосподарствах (квартири), 2 – лікувальних закладах, 1 – дитсадок, 1 – школа, 1 – бібліотека, 1 медичний коледж в яких пошкоджені 589 вікон. Наразі в усіх будівлях відновлено водо-, газо-, тепло- та електропостачання. 534 віконних отвори вже закриті плівкою або OSB- плитами" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалим надається кваліфікована допомога.

Як повідомлялось, в ніч проти 6 березня росіяни "шахедами" атакували інфраструктуру в Сумах. Поранені п'ятеро людей, серед яких дитина.

На півночі Сумської області росіяни застосували кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5, щоб дистанційно замінувати село.