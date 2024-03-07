США можуть надати Україні 200 млн доларів з резервів Пентагону – Bloomberg
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 млн доларів з фінансування американської армії для надання оперативної допомоги Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.
У публікації йдеться, що, за словами осіб, знайомих з цим питанням, адміністрація Байдена обмірковує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі.
Як зазначається, ці кошти могли би бути використані для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська за останні тижні здійснюють повільне просування.
"Обговорення використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України.
Але можливе фінансування є мізерним порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден запросив у Конгресу", – пише Bloomberg.