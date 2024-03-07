США можуть надати Україні 200 млн доларів з резервів Пентагону – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 млн доларів з фінансування американської армії для надання оперативної допомоги Україні.﻿﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

У публікації йдеться, що, за словами осіб, знайомих з цим питанням, адміністрація Байдена обмірковує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі.

Як зазначається, ці кошти могли би бути використані для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська за останні тижні здійснюють повільне просування.

"Обговорення використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України.