Курс валют НБУ на 7 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 6 березня впав на 13 коп. до 38.2664 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 41.5918 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 48.6270 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.2438 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 5 коп. до 9.6774 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.266 400
|EUR
|Євро
|41.591 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48,627 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.243 800
|PLN
|Польський злотий
|9.677 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.