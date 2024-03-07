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Курс валют НБУ на 7 березня

Курс валют НБУ на 7 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 березня впав на 13 коп. до 38.2664 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 41.5918 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 48.6270 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.2438 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 5 коп. до 9.6774 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.266 400 --0.1279
EUR Євро 41.591 800 --0.0545
GBP Фунт стерлінгів 48,627 000 --0.0608
CHF Швейцарський франк 43.243 800 --0.076
PLN Польський злотий 9.677 400 +0.0463

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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