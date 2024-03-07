Курс валют НБУ на 7 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 березня впав на 13 коп. до 38.2664 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 41.5918 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 48.6270 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.2438 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 5 коп. до 9.6774 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.266 400 EUR Євро 41.591 800 GBP Фунт стерлінгів 48,627 000 CHF Швейцарський франк 43.243 800 PLN Польський злотий 9.677 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.