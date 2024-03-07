Байден виступить зі зверненням до Когресу, буде говорити про Україну

Президент США Джо Байден планує під час звернення до обох палат Конгресу з доповіддю "Про стан справ у країні" порушити питання допомоги Україні та закликати законодавців негайно ухвалити відповідний законопроєкт. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

"Стосовно України, безумовно, президент продовжить наполягати на тому, що республіканці в Палаті представників повинні просуватися далі, спікер має винести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки" , - сказала представниця Білого дому.

Вона вкотре висловила впевненість, що в разі винесення на голосування цей законопроєкт здобув би переважну підтримку законодавців.

"Це також стосується нашої власної національної безпеки. Тож ми не можемо дозволити, щоби політика стала на заваді нашій нацбезпеці" , - зауважила Жан-П’єр.

Як повідомлялося, президент США 7 березня виступить зі щорічним зверненням "Про стан справ у країні" на об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Подія розпочнеться о 20:00 за Києвом.