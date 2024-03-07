Чеська компанія планує створити в Україні оборонні заводи

Корпорація Czechoslovak Group (CSG) планує вкласти кошти у створення спільних оборонних підприємств в Україні, націлених на підтримку оборонного сектору країни, повідомляє Ділова столиця.

За словами власника компанії Міхала Стрнада, компанія хоче вкласти "сотні мільйонів євро" в українську економіку. Наразі тривають переговори з державним концерном "Укроборонпром" щодо можливого створення спільного підприємства, також оглядаються місця для виробництва артилерійських і танкових снарядів, важкої техніки.

За інформацією видання BNN, головну увагу планують приділити виробництву артилерійських боєприпасів, а також запасних частин для бронетехніки, виробів з броньованої сталі.

Утім, є і складнощі, пов'язані з постійними обстрілами території України, що становить загрозу як для співробітників, так і для підприємства загалом.

Czechoslovak Group раніше вже проводила ремонт і модернізацію танків T-72 у Чехії і поставляла їх в Україну після повномасштабного вторгнення РФ.