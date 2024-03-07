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РФ за добу втратила понад 1100 військових та 42 артсистеми – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1100 військових та 42 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 військових, 17 танків, 42 артилерійські системи, 51 бронемашину та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 421 430 (+1 160) осіб,
  • танків − 6 695 (+17) од,
  • бойових броньованих машин − 12 779 (+51) од,
  • артилерійських систем − 10 350 (+42) од,
  • РСЗВ − 1009 (+1) од,
  • засобів ППО − 701 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 963 (+42) од,
  • крилатих ракет − 1 919 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 532 (+53) од,
  • спеціальної техніки − 1 647 (+5) од.

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