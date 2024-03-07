РФ за добу втратила понад 1100 військових та 42 артсистеми – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 військових, 17 танків, 42 артилерійські системи, 51 бронемашину та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали: