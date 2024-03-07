У НБУ назвали причину скорочення міжнародних резервів України

Міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль та станом на початок березня впали до 37,05 млрд доларів. Причиною стало скорочення міжнародної допомоги на тлі високого попиту на валюту.﻿ Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в огляді, у січні було отримано лише 0,4 млрд доларів офіційного фінансування. Як наслідок, сформувався відплив капіталу за державним сектором. Разом із збереженням значного попиту на валюту з боку населення це згенерувало відплив капіталу за фінансовим рахунком загалом. У результаті валові резерви знизилися на 4,9% до 38,5 млрд доларів станом на кінець січня.

"У лютому, попри отримання 0,8 млрд доларів міжнародного фінансування та менші обсяги інтервенцій, резерви продовжили знижуватися та становили 37,1 млрд доларів станом на кінець місяця. Проте цей рівень продовжує перевищувати минулорічні показники" , - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, у лютому Україна отримала:

514,4 млн доларів - грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

295,0 млн доларів - грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк.

НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року.

У підсумку резерви в лютому знизилися на 3,8% до 37,05 млрд доларів.