Палата представників США схвалила пакет на 450 млрд для фінансування уряду

Палата представників Сполучених Штатів схвалила пакет із шести законопроєктів про витрати на $460 млрд, направивши законопроєкт до Сенату за кілька днів до п'ятничного дедлайну часткового закриття уряду, повідомляє Європейська правда.

Законодавство, яке фінансує безліч програм і відомств до кінця 2024 фінансового року приблизно для чверті фінансування федеральних агентств, пройшло у Палаті представників 339 голосами проти 85, де його підтримали 207 демократів і 132 республіканці.

Пакет передбачає виділення понад 450 мільярдів доларів на фінансування міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлово-комунального господарства та містобудування, юстиції, торгівлі та енергетики.

Законодавство тепер прямує до Сенату, лідер більшості якого Чак Шумер заявив, що голосування відбудеться цього тижня, щоб Конгрес міг профінансувати відповідні відомства "із запасом часу до п'ятничного дедлайну".

Решта шість законопроєктів про державне фінансування, які фінансують міністерства оборони, внутрішньої безпеки та охорони здоров'я й соціальних служб, мають бути ухвалені 22 березня, і головні розпорядники бюджетних коштів кажуть, що проголосувати за них буде важче через розбіжності між демократами і республіканцями.

Раніше лідери Конгресу США оприлюднили детальну угоду про продовження роботи значної частини уряду до 30 вересня, щоб уникнути шатдауну – призупинення роботи установ федерального уряду – наприкінці тижня.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.