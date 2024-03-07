Соцмережа X може перестати показувати кількість лайків та репостів

Соціальна мережа X, колишній Twitter, може перестати показувати кількість лайків і репостів, які отримують люди.﻿ Про це заявив власник соцмережі Ілон Маск, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

На його думку, відображення лайків і репостів під постами робить платформу неохайною.

Це вже не вперше, коли Маск пропонує кардинально змінити X відтоді, як він придбав її в жовтні 2022 року.

У серпні Маск заявив, що X видалятиме всі заголовки статей із посилань, розміщених на платформі. Це, за його словами, значно поліпшить естетику сайту.

Зміни було впроваджено в жовтні, але менш ніж через два місяці Маск відмовився від свого рішення. 22 листопада Маск повідомив у пості X, що X буде відображати заголовки статей "у верхній частині зображення картки URL".