У литовській розвідці прогнозують, що РФ може воювати щонайменше два роки

В розвідці Литви заявляють, що РФ має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки. Про це йдеться у спільному звіті контррозвідувального Департаменту державної безпеки та військової Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві оборони, повідомляє Європейська правда.

Розвідка Литви зазначає, що РФ має достатні фінансові, людські та матеріально-технічні ресурсів для продовження бойових дій подібної інтенсивності, принаймні у "найближчій перспективі". За оцінкою розвідки, це означає період до двох років.

Як йдеться у звіті, Росія виділяє величезні ресурси на війну в Україні та не демонструє жодної схильності до деескалації конфлікту, хоча їй не вдається досягти своїх оперативних цілей.

"Водночас РФ готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід" , – вказує розвідка.

У звіті повідомляють, що Кремль розпочав масштабну реформу своїх збройних сил, яка розширить військовий потенціал Росії в регіоні Балтійського моря. Заплановані структурні та командні зміни вже почалися, деякі з них реалізуються в Калінінграді та на заході РФ.

"Ця реформа є довгостроковим проєктом, який потребуватиме багато ресурсів та триватиме щонайменше від кількох до десяти років" , – стверджують литовські розвідувальні служби.

За їхніми словами, загальний темп та масштаби реформи безпосередньо залежатимуть від перебігу, тривалості та результату бойових дій в Україні.

У звіті також йдеться, що війна в Україні обійшлася РФ набагато дорожче, ніж вона планувала торік, і в першій половині 2023 року військові витрати перевищили суму, офіційно передбачену на весь рік, а цього року на військовий бюджет вже виділено щонайменше третину бюджету – 102 мільярди євро.

"Реальна сума, безсумнівно, вища, враховуючи засекречені статті бюджетних витрат. Війна, військова промисловість стає рушійною силою російської економіки, залучаючи фінансові, матеріальні та людські ресурси країни за рахунок інших сфер економіки" , – зауважує розвідка.

Розвідслужби також вказують на те, що Білорусь розвиває потенціал для розгортання ядерної зброї під контролем РФ. За їхніми даними, в Білорусі ведуться роботи з модернізації та оснащення інфраструктури для зберігання ядерної зброї.