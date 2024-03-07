У Держдепі США прокоментував обстріл Одеси під час візиту прем'єра Греції
У Держдепі США прокоментували ракетний удар по Одесі під час перебування там президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, повідомляє Європейська правда.
З відповідною заявою виступив речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу.
Він підкреслив, що цей удар, зокрема, є нагадуванням, що Україна потребує ракет-перехоплювачів для систем ППО.
"І це нагадування про те, що Конгрес США повинен вжити заходів, як ми і закликали його до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії", – додав представник Держдепу.
Нагадаємо, напередодні грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.