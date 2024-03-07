У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні

Сполучені Штати шукають додаткові можливості для допомоги Україні, поки Конгрес не схвалив додаткове фінансування. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну", – сказав Кірбі.

Він зауважив, що США також працюють з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Втім головне завдання адміністрації наразі – це робота з Конгресом для розблокування фінансування допомоги Україні:

"Жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування".

Кірбі каже, що попри розгляд інших можливостей, "вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування", схвалений Когресом.

"Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів - ред.), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході", – додав представник Білого дому.

Щодо голосування в Конгресі, Кірбі підкреслив, що голоси на підтримку рішення є і все залежить, від спікера Палати представників Майка Джонсона.

"Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання", – зазначив радник Білого дому.