У комітеті з нацоборони Ради визначилися з обмеженнями за ухилення від мобілізації

У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони обговорюють ряд можливих обмежень для ухилянтів. Наразі допускається можливість їх позбавлення права керування транспортними засобами.﻿ Про це заявив член комітету, нардеп Федір Веніславський під час брифінгу, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

За його словами, у нардепів була дискусія про надання ТЦК повноважень у судовому порядку обмежувати права громадян, щодо права на розпорядження грошовими коштами на рахунку, права виїзду за кордон і права керування транспортним засобом.

"Депутати дійшли консенсусу на цей момент. І ми допускаємо лише одне обмеження - на право керування транспортним засобом, якщо людина не виконала умови ТЦК і не з'явилася для оформлення документів, для уточнення даних, або не з'явилася за повісткою, яку вона отримала" , - зазначив Веніславський.

Лімітоване здобуття освіти для ухилянтів

Також нардеп зауважив, що законопроєкт передбачає уникнення зловживань особами, які вирішили спеціально здобувати вищу освіту, щоб "відкосити" від мобілізації.

"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт. Тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде вже послідовна вища освіта, тобто вища, вища, магістерська і аспірантура" , - зазначив він.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Зокрема Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилянтів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки до другого читання відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що законодавство про банківську таємницю не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК, як це передбачено законопроєктом про мобілізацію. У НБУ сподіваються, що до цього не дійде.