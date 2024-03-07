Байден закликав прихильників Гейлі проголосувати за нього на виборах

Президент США Джо Байден закликав прихильників Ніккі Гейлі підтримати його на виборах після того, як колишня конкурентка Дональда Трампа в боротьбі за президентську номінацію від Республіканської партії вийшла з перегонів, повідомляє Європейська правда.

"Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що йому не потрібні прихильники Ніккі Гейлі. Я хочу внести ясність: для них є місце в моїй кампанії" , – зазначив Байден.

За його словами, потрібно багато мужності, щоб балотуватися в президенти. Він зауважив, що "це особливо актуально в сьогоднішній Республіканській партії, де так мало хто наважується говорити правду про Дональда Трампа".

"Ніккі Гейлі була готова говорити правду про Трампа: про хаос, який завжди слідує за ним, про його нездатність відрізнити правильне від неправильного, про його плазування перед Владіміром Путіним" , – вказав Байден.

Президент США визнав значні політичні розбіжності між його кампанією та прихильниками Гейлі, але вказав на "фундаментальні питання", такі як підтримка НАТО й збереження демократії, де обидві сторони можуть знайти спільну мову.

"Ми всі знаємо, що це не звичайні вибори. І ставки для Америки не можуть бути вищими" , – вважає Байден.

"Я знаю, що демократи, республіканці та незалежні не погоджуються з багатьма питаннями та мають сильні переконання. Це добре. Це те, за що виступає Америка. Але я також знаю, що демократів, республіканців і незалежних об'єднує любов до Америки" , – резюмував він.

Напередодні Гейлі офіційно підтвердила, що виходить із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Свою заяву Гейлі зробила на наступний день після "супервівторка", коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.