У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок у чергах на польському кордоні

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів, тому в чергах стоять 2300 вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченкою, повідомляє Укрінформ.

"Як і раніше, блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок", - сказав він і додав, що найбільша черга в пунктах пропуску Краківець та Ягодин.

Речник зазначив, що загалом блокується рух для вантажівок у напрямку виїзду з України у "Ягодині".

За його словами, за минулу добу з Польщі в Україну кордон перетнуло 50 вантажівок.

Складна ситуація по пункту пропуску "Шегині". За минулу добу на в'їзд в Україну тут прослідувало лише 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки.