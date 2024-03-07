Туск: Хочемо допомогти Україні, але маємо захистити свій ринок

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що ЄС повинен захистити сільськогосподарський ринок. Він вважає, що найближчим часом повинні бути позитивні рішення для протестуючих аграріїв, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Прем’єр-міністр Польщі сьогодні, 7 березня, візьме участь у конгресі Європейської народної партії, який проходить в Бухаресті. Там він обговорить проблеми фермерів.

Він звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського та натякнув на його "пасивність" щодо вирішення проблеми з протестами фермерів.

"Я постійно на зв'язку з Брюсселем. Дуже хотілося б, щоб цю роботу ніхто не псував, тому що ми вже близькі до фінішу. Ось моє щире звернення, особливо до комісара Войцеховського, який протягом цих довгих місяців був досить пасивним, щоб не сказати, що він завдав шкоди цій справі. Було б добре, щоб він нічого не псував на жодному етапі, особливо зараз, коли ми, можливо, завершуємо ці роботи" , - сказав Туск.

Польський прем'єр додав, що у суботу зустрінуться з фермерами, та сподівається, що оголосить "щось серйозне".

Туск також заявив, що у Бухаресті підійме питання змін, які захистять європейських сільгоспвиробників.