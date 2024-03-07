Трамп хоче провести дебати з Байденом

Колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного очільника Білого дому Джо Байдена на дебати перед виборами у листопаді, попри те, що раніше він сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

"Заради блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, що є життєво важливими для США та її громадян" , - зазначив Трамп.

Він також додав:

"Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як".

Сам Трамп раніше пропустив п’ять праймеріз всередині Республіканської партії, попри те, що один з його опонентів, Кріс Крісті, назвав його "боягузом" за те, що він не з’явився на дебати.

Під час своєї кампанії 77-річний Трамп критикував 81-річного Байдена за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав суперницю на праймериз Ніккі Гейлі та колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі.

Байден та Трамп двічі дебатували один з одним у 2020 році. Втім, один форум скасували через те, що у Трампа тоді виявили коронавірус.