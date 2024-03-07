Портал Ukr.net не працює: реєстратор заблокував домен

Вранці 7 березня в роботі сервісу Ukr.net стався збій. Користувачі скаржаться, що сайт і пошта не працюють, повідомляє Факти.ICTV.

Як повідомили у компанії, сьогодні вночі домен Ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен Network Solutions.

У результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин Ukr.net та електронна пошта.

"Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової. Ми робимо все можливе, щоб відновитись" , – заявили представники Ukr.net.

Наразі, намагаючись зайти на сайт Ukr.net, користувачі отримують повідомлення про помилку: Немає зв’язку із сайтом.

Зазначимо, що Ukr.net – це один із найпопулярніших новинних ресурсів в Україні. Також надає користувачам поштовий сервіс.