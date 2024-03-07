Представник Китаю відвідав Польщу: говорив про Україну з дипломатами

Спецпредставник Китаю Лі Хуей продовжив турне та побував у Польщі. Він обговорив Україну з польськими дипломатами.﻿ Про це заявили в міністерстві закордонних справ Польщі, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Посланець Китаю зустрівся з заступником міністра закордонних справ Польщі Владиславом Бартошевським.

Як зазначає МЗС, польська сторона наголосила, що війна Росії проти України становить пряму загрозу регіональній та глобальній безпеці. Заступник міністра зазначив, що підтримка жертв нападу є не лише правом, а й обов’язком усіх членів міжнародного співтовариства, зокрема постійних членів Ради Безпеки ООН.

Польська сторона закликала Китай не надавати жодної політичної, економічної та військової підтримки Росії як агресору. Польща засудила загрозу застосування ядерної зброї з боку РФ та мілітаризацію Запорізької АЕС російськими військами.

Крім того, Бартошевський підкреслив негативний вплив Росії на продовольчу безпеку країн, що розвиваються.

Китайський дипломат зазначив, що Китай не є стороною конфлікту. Він підкреслив готовність Пекіна підтримувати досягнення консенсусу між сторонами цього "конфлікту" та оголосив про намір Китаю продовжувати консультації з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.