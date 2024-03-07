Британська розвідка сумнівається у здатності РФ захопити Часів Яр на Донеччині

Розвідка Великої Британії вважає, що метою російських окупаційних військ є захоплення міста Часів Яр, що розташоване у Донецькій області, проте вони навряд чи здатні провести наступ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 7 березня.

Як зазначили у відомстві, зараз російські окупанти продовжують атаки з метою розширення контролю над містом Бахмут, яке вони захопили у травні минулого року.

За даними відомства, окупаційна армія РФ просунулась вперед і зайняла східні частини села Іванівське, а також атакує українські позиції в Богданівці.

На цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.

"Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, дуже малоймовірно, що російські війська наразі здатні здійснити повномасштабний наступ на цей населений пункт", – йдеться в огляді.