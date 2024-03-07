У лютому українці купили майже 18 тисяч вживаних авто: топ-10 моделей

У лютому український автопарк поповнили понад 17,8 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшились на третину.

Про це повідомляє﻿ асоціація "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

дизельні – 27%;

електромобілі – 16%;

авто з ГБО – 5%;

гібриди – 4%.



Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 963 од.; Renault Megane - 806 од.; Skoda Octavia - 688 од.; Volkswagen Passat - 572 од.; Volkswagen Tiguan - 451 од.; Nissan Leaf - 416 од.; Nissan Rogue - 414 од.; Audi Q5 - 409 од.; Tesla Model 3 - 380 од.; Audi A4 - 349 од.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року. Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.