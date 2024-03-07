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У лютому українці купили майже 18 тисяч вживаних авто: топ-10 моделей

У лютому українці купили майже 18 тисяч вживаних авто: топ-10 моделей
Фото: Pixabay

У лютому український автопарк поповнили понад 17,8 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшились на третину. 

Про це повідомляє﻿ асоціація "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

  • дизельні – 27%;
  • електромобілі – 16%;
  • авто з ГБО – 5%;
  • гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: 

  1. Volkswagen Golf - 963 од.;
  2. Renault Megane - 806 од.;
  3. Skoda Octavia - 688 од.;
  4. Volkswagen Passat - 572 од.;
  5. Volkswagen Tiguan - 451 од.;
  6. Nissan Leaf - 416 од.;
  7. Nissan Rogue - 414 од.;
  8. Audi Q5 - 409 од.;
  9. Tesla Model 3 - 380 од.;
  10. Audi A4 - 349 од.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року. Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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