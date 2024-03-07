У лютому українці купили майже 18 тисяч вживаних авто: топ-10 моделей
У лютому український автопарк поповнили понад 17,8 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшились на третину.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
- дизельні – 27%;
- електромобілі – 16%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 4%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До топ - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 963 од.;
- Renault Megane - 806 од.;
- Skoda Octavia - 688 од.;
- Volkswagen Passat - 572 од.;
- Volkswagen Tiguan - 451 од.;
- Nissan Leaf - 416 од.;
- Nissan Rogue - 414 од.;
- Audi Q5 - 409 од.;
- Tesla Model 3 - 380 од.;
- Audi A4 - 349 од.
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року. Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.