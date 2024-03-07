Окупанти намагаються зрізати Роботинський виступ – речник ЗСУ

На Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський відступ, на напрямку за минулу добу зафіксовано 16 атака, тоді як раніше ворог інколи не завдав штурмових дій взагалі. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За словами спікера, на цій ділянці російська армія розвиває активність подібно до тієї, яку вже пробувала вести в лютому й була зупинена.

"І я звертаю увагу, що гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ" , – акцентував він.

За словами речника, у попередні дні й тижні там інколи взагалі не було штурмових дій противника, інколи три – максимум п'ять, але за вчорашню добу зафіксовано 16 атак західніше села Вербове та в районі села Роботине.

Скриншот: Deep State

"Зараз він там чинить якісь нові наступальні спроби. І що більше ворог наступає, то більше ми знищуємо його живої сили й техніки" , – наголосив Лиховій.

Лиховій додав, що на Запорізькому напрямку ворог намагається наступати квадроциклами.