Україна сьогодні планує експортувати електрику до п'яти країн

Україна у четвер 7 березня планує експортувати електрику до 5 країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг експорту складе 12655 МВт-год. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 12 655 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 703 МВт" , - йдеться у повідомленні. ﻿

Імпорт електроенергії здійснюватиметься у вечірні години зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Загальний обсяг 221 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 154 МВт.