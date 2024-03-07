У Нацбанку назвали джерела зростання реальних доходів українців

Непрямі показники для оцінки доходів населення свідчать про їхнє зростання в реальному вимірі (з урахуванням інфляції).﻿ Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в огляді, реальні доходи домогосподарств зростали за рахунок зарплат у приватному секторі та індексації пенсій.

"Підтримає доходи домогосподарств також індексація пенсій з березня на близько 8%" , - йдеться в повідомленні.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Як зазначають в НБУ, за опитуванням малого та середнього бізнесу, проведеним Європейською бізнес асоціацією, майже третина планує збільшувати зарплати у 2024 році, хоча переважна більшість не планує змін.