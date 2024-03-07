Росіяни зранку вдарили по Одещині ракетою Х-31П
Росія зранку атакувала Одеську область авіаційною ракетою Х-31П. Про це заявили Сили оборони півдня, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя", - ідеться у повідомленні.
Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
У Силах оборони наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.