Росіяни зранку вдарили по Одещині ракетою Х-31П

Росія зранку атакувала Одеську область авіаційною ракетою Х-31П. Про це заявили Сили оборони півдня, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя" , - ідеться у повідомленні.

Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

У Силах оборони наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.