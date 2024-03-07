У РФ силовики вбили активіста з Білорусі: його звинуватили у "підготовці теракту"

49-річного Миколу Алексєєва вбили 6 березня в Олонецькому районі республіки Карелія. Алексєєв – активіст з Білорусі, учасник протестів 2020 року. За попередніми даними, убили чоловіка співробітники ФСБ.

Про це повідомляє Astra.

Як з'ясувало видання, за офіційною версією російського слідства, Алексєєв нібито чинив опір під час затримання і був убитий. Затримати чоловіка хотіли в рамках кримінальної справи про "підготовку до теракту" (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 КК РФ) яку Алексєєва порушили в Карелії того ж дня. Привід — за версією російського слідства Микола нібито збирався підірвати адміністрацію в місті Олонець.

Микола Алексєєв активно виступав проти диктатури Лукашенка у Білорусі, публікував фотографії з протестів у 2020 році, розміщував у соціальних мережах пости про порушення прав людини у країні.

Пізніше у ФСБ Росії відзвітували про "запобігання теракту в Карелії" та вбивство активіста з Білорусі.

Як стверджує спецслужба, громадянина Білорусі нібито збирався підірвати адміністративну будівлю в місті Олонець і було вбито під час затримання. ФСБ заявляє, що вбитий був пов'язаний із "Полком імені Кастуся Калиновського" (білоруський підрозділ у складі ЗСУ, - ред.) та був завербований українськими спецслужбами. Як звуть убитого, пресслужба не повідомляє.

Чоловік нібито "відкрив вогонь по співробітниках спецслужб". Було нібито вилучено бомбу, виготовлену "на основі вибухової речовини британського виробництва та американського детонатора", пістолет та патрони.