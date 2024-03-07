"Укрзалізниця" запустила функцію автовикупу квитків

АТ "Укрзалізниця" запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення, повідомляє Економічна правда.

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

"Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично" , - пояснили в УЗ.

Коли ж необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо функція автовикупу активована, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.