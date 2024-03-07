МЗС Росії пригрозило послу США видворенням американських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, які будуть "здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ", повідомляє Українська правда.

Зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти"), які, мовляв, мають на меті "рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".

Послу вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених НКО.

"Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так пропаганда Кремля називає війну проти України - ред.), жорстко й рішуче присікатимуться аж до видворення в статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників посольства США" , – заявили у російському МЗС.

Нагадаємо, на 15 - 17 березня 2024 року в РФ призначено номінальні президентські вибори, на яких, як очікується, перемогу знову здобуде російський диктатор Володимир Путін.