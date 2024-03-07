Норвегія приєднується до коаліції ППО для України

Норвегія приєдналася до коаліції з протиповітряної оборони України від російських літаків і ракет, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Норвегія приєднується до угоди про наміри щодо підтримки України в галузі протиповітряної оборони від літаків і ракет. Протиповітряна оборона є одним із напрямів, якому приділяється особлива увага серед країн, що надають військову підтримку Україні" , - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам заявив, що для Осло цілком природно бути частиною такої коаліції з протиповітряної оборони.

"Норвезький NASAMS щодня робить свій внесок у порятунок українських життів і захист критично важливої інфраструктури" , - наголосив він.

Цієї зими було створено кілька коаліцій для надання військової підтримки Україні. Уряд ухвалив рішення про участь Норвегії у трьох таких коаліціях: морській коаліції, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, коаліції F-16, у рамках якої Норвегія надасть бойові літаки F-16 і навчить український персонал роботі із системою, і коаліції ППО, яку очолюють Німеччина та Франція.

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Також нещодавно Київ розпочав переговори з Осло щодо укладання двосторонньої угоди про безпеку.

При цьому Норвегія приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.