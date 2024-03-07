Швеція сьогодні офіційно приєднається до НАТО – Білий дім

У Білому домі заявили, що вже сьогодні, 7 березня, Швеція офіційно вступить до Північноатлантичного альянсу і стане 32-м його членом, повідомляє Ліга.net.

Білий дім заявив, що Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу, а також наголосив, що наявність Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще безпечнішими.

"НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни", — резюмували у Білому домі.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини й Угорщини.

Напередодні Угорщина, яка була останньою країною, що гальмувала приєднання, ратифікувала вступ Швеції до НАТО. Перед цим, у січні, ратифікацію вступу Швеції завершила Туреччина.