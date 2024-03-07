Перерахунок пенсій: держава заборгувала 66 млрд грн за програними судами

Сума заборгованості держави за рішеннями судів, у яких пенсіонери домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій, зросла до 66 мільярдів гривень.﻿ Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, повідомляє Економічна правда.

"Проблема заборгованості за судовими рішеннями сьогодні є дуже великою. Я би сказала, що це такий "дамоклів меч" над пенсійною системою. У нас наразі заборгованість за судовими рішеннями в пенсійній системі становить 66 мільярдів гривень. І цей обсяг дуже стрімко зростає" , - повідомила вона.

Переважна частина цієї заборгованості - 57% - виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Зокрема, воно передбачає прив'язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру грошового забезпечення або заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів сьогодні.

Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.

За словами Марчак, однією з причин того, чому держава програє у судах проти пенсіонерів, є надмірна складність законодавства. "Неважко у такому складному законодавстві, розкиданому по понад 10 законах, знайти багато колізій, які потім дають підстави для оскарження того, яким чином законодавство трактується".

Ще одна проблема полягає у тому, що окремі норми законодавства скасовуються Конституційним судом, після чого позивачі вимагають від держави здійснити їм виплати за тими нормами, які діяли у попередніх редакціях законів.

Наразі держава майже не гасить свою заборгованість за програними пенсійними справами. Щороку на виплати за цим боргом виділяється близько 100 млн грн. За словами Марчак, у 2023 році уряд знайшов на погашення боргів лише близько 360 млн грн.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року заборгованість держави за програними пенсійними справами становила близько 50 млрд грн.