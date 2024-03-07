Окупанти скинули авіабомбу на Торецьк, троє поранених – прокуратура

На Донеччині російські загарбники скинули на приватний сектор Торецька авіабомбу КАБ-500, поранено троє людей. Про це заявили у Донецькій обласній прокуратурі, повідомляє Укрінформ.

"За даними слідства, 7 березня 2024 року, об 11:10, російська армія завдала авіаудару по м. Торецьку. В черговий раз проти мирного населення окупанти використали "КАБ-500" , - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що засіб ураження поцілив по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу.

Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху зайнялась пожежа.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).