Макрон: У французької допомоги України немає червоних ліній

У французької підтримки України немає ні меж, ні червоних ліній.﻿ Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Макрон пояснив лідерам партій, що "немає ніяких меж" і "ніяких червоних ліній" для підтримки Францією України, яка перебуває у стані війни з Росією.

Допомога Україні від Франції

На початку лютого прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь сказав, що країна має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські установки Caesar.

Крім того, уряд Франції шукає кошти на фінансування пакета військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.

Нещодавно стало відомо, що Франція вклала гроші та модернізувала українські літаки МіГ-29 та Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж поставлятиме Києву.