ОВА: Російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по Сумах

Російські військові вдень завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми – пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

"7 березня ворог наніс авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".

Близько 14:43 ЗМІ повідомляли про вибух у місті. Повітряна тривога в Сумській області була оголошена о 14:36.