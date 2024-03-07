Франція розширить програму навчання українських військових у 2024 році

Франція за два роки війни підготувала 10 тисяч українських солдатів. У 2024 році програму навчання воїнів ЗСУ буде розширено, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство збройних сил Франції.

"Крім поставок озброєння і військової техніки, Франція підтримує Київ за допомогою навчання українських солдатів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що метою є підвищення їхніх навичок відповідно до потреб, щоб українські військові могли продовжувати захищати свою територію.

Скільки солдатів уже встигли підготувати

Навчання здійснюється на території Франції та в Польщі, переважно в рамках місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM).

Загалом від початку війни Франція підготувала близько 10 000 українських солдатів, зокрема 8800 до 2023 року.

Навчання ведеться за трьома напрямками

Навчання, пов'язане з тактикою, впровадженням і обслуговуванням численного поставленого обладнання. Йдеться про САУ Caesar, ЗРК Crotale, танки AMX 10-RC і комплекс ППО SAMP/T;

Спеціалізоване навчання. Воно націлене на критично важливі ноу-хау і охоплює різні галузі, такі як охорона здоров'я, логістика, розмінування або бронетанкова розвідка;

Формування тактичних підрозділів. Їхньою метою є посилення спроможності українських офіцерів командувати ротою чи батальйоном, орієнтованими на бойові дії в міських умовах та окопах.

Міністерство зазначило, що у 2024 році мета полягає в тому, щоб поширити цю підготовку на військово-повітряні та військово-морські сили.

Допомога Україні від Франції

На початку лютого прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь сказав, що країна має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські настанови Caesar.

Крім того, уряд Франції шукає кошти на фінансування пакету військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.

Нещодавно стало відомо, що Франція вклала гроші та модернізувала українські літаки МіГ-29 та Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж поставлятиме Києву.