Ракетний удар по Одесі: РФ могла цілитися по Зеленському та прем'єру Греції

Не можна виключати, що російський ракетний удар по Одеському порту 6 березня був спрямований проти делегації президента України Володимира Зеленського або прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, якого цитує Reuters.

"Це дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? ... Ви не можете виключити, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя".

Жовква зазначив, що ракета була запущена з Криму, який Росія окупувала в 2014 році.

Ракета долетіла до Одеського порту менш ніж за три хвилини.

"Якби у нас була достатня протиповітряна оборона, цю балістичну ракету можна було б перехопити" , – сказав заступник керівника ОП.

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