Федоров: Верховна рада планує розпустити Запорізьку облраду

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що Запорізька облрада за останні два роки не ухвалила жодного рішення, яке б принесло користь громадам області, тому Верховна рада планує її розпустити, повідомляє Ділова столиця.

Його слова наводить Telegram-канал видання ЗаБор.

За словами Федорова, п'ять обласних установ перебувають без директорів. Також він нагадав, що є приклади, що в безлічі обласних установ у директорів закінчилися контракти.

"Ми з вами знаємо, що є величезна кількість релокованих закладів, які виїхали з тимчасової окупації, їм потрібно десь розміщуватися, треба передавати майно, треба розуміти, що робити з колективами, є велика проблема з пацієнтами, тому це такий величезний клубок проблем, які ми повинні вирішувати" , — сказав він.

Крім того, Федоров зазначив, що частина депутатів облради виявилися колаборантами, частина виїхали разом із сім'ями за кордон або ж в інші регіони України, а ще частина депутатів перебувають на лінії фронту і захищають країну.

Однак є депутати, які перебувають на території Запоріжжя і готові виконувати свою роботу.

"Але якщо ми зберемо все це разом, то за останні два роки обласна рада не ухвалила жодного рішення, яке б було на користь громадам Запорізької області" , — додав очільник області.

Федоров підкреслив, що сьогодні є від центрального керівництва нашої держави подання до Верховної ради про розпуск Запорізької облради. Також він повідомив, що оборонний комітет парламенту підтримав це рішення.