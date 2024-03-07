Парламент Швейцарії схвалив використання активів РФ на користь України

Рада кантонів парламенту Швейцарії 7 березня схвалила пропозицію, яка може дозволити використання заморожених у країні суверенних російських активів для фінансування військових репарацій в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє AFP.

За пошук механізму використання російських активів проголосував 21 член верхньої палати парламенту Швейцарії, проти висловились 19, ще три – утримались під час голосування. Нижня палата швейцарського парламенту ухвалила ці пропозиції минулого року.

Тепер Федеральна рада (уряд) країни тепер може працювати над створенням міжнародно-правової бази для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу.

Такий механізм передбачатиме, що заморожені кошти центрального банку країни-агресора або активи її державних компаній можуть бути легально переведені в країну, на яку здійснено напад.

"Факти справді дуже чіткі: Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду. Зараз ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички і весь свій досвід у цій сфері", – прокоментував міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс.

На території Швейцарії, як відомо, заморожені понад 8,8 мільярдів доларів активів, пов'язаних із Росією.

Водночас минулого року Швейцарія відхилила пропозицію про приєднання країни до робочої групи G7 з пошуку активів підсанкційних росіян.