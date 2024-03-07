Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

"У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії" , — сказано у повідомленні.

Міністерство спрямувало британському уряду запит на попередню згоду про прийняття Залужного як глави дипломатичного представництва України.

Водночас на сайті Офісу президента відповідного указу ще немає.

Нагадаємо, у липні 2023 року Зеленський з невідомих причин звільнив посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.

Це сталося через тиждень після того, як Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністрові оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

8 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного. Залужний згодом прокоментував свою відставку.

Під час своєї пресконференції після форуму "Україна. Рік 2024", яка відбулася 25 лютого, Зеленський заявив, що заміна Залужного на посаді головнокомандувача була обумовлена "чітким планом".