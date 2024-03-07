У Швеції зробили заяву після вступу країни до НАТО

Швеція тепер є членом НАТО і дякує союзникам за те, що привітали країну як 32-го учасника Альянсу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

"Швеція тепер є членом НАТО. Спасибі всім союзникам за те, що вітали нас як 32-го члена" , - йдеться в заяві.

Прем'єр уточнив, що країна тепер прагнутиме до єдності, солідарності та розподілу тягаря і повністю дотримуватиметься цінностей Вашингтонського договору.

За словами глави уряду Швеції, йдеться про свободу, демократію, свободу особистості та верховенство закону.

Вступ Швеції до НАТО

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення виступили Туреччина та Угорщина. Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду.

Довгий час Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку, що було останньою перешкодою для Стокгольма.

26 лютого парламент Угорщини все ж таки ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу, а вже 5 березня новообраний президент Тамаш Шуек підписав документ.

Пізніше Держдеп США повідомив, що Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу сьогодні, 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО.