Британія профінансує закупівлю понад 10 тисяч дронів для України

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних Сил України, повідомляє Європейська правда.

Під час свого третього візиту до України Шаппс у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Там він оголосив, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів – на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше – для постачання понад 10 тисяч дронів, зокрема більшість FPV-дронів, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в межах засідань Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Раніше в інтерв’ю "ЄП" британський посол у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України вироблятимуться на території обох країн.