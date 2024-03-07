Кулеба прокоментував рішення Зеленського щодо нової посади Залужного

Український президент Володимир Зеленський довго шукав кандидата на посаду посла в Лондоні. У зв'язку з тим, що Британія один з лідерів у військовій допомозі України, була необхідна людина з розуміння військового контексту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час телемарафону.

"Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Бо Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд" , - наголосив Кулеба.

Він зауважив, що він мав кілька розмов з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, під час, яких він впевнився, що Залужний не проти дипломатичної роботи.

"Ми з Валерієм Федоровичем мали кілька розмов, з яких я переконався, що лежить душа у нашого генерала до дипломатичної роботи. У нього і профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок" , - пояснив Кулеба.

За його словами, він, як глава МЗС, дуже зацікавлений в сильному послі в Лондоні.

"Президент вирішив, що саме Залужний є оптимальною кандидатурою. Це однозначно підсилення для нашої системи. Рішення, яке відповідає інтересам МЗС, інтересам самого Залужного, я думаю, і безперечно інтересам України" , - підсумував міністр.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома Збройних сил України Валерія Залужного на посаду посла в Британії.

Відставка Залужного

8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

9 лютого президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

Буданов засумнівався, що причиною для відставки Залужного міг би стати конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання про можливий розлад між президентом України Володимиром Зеленським і вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Буданов сказав, що між чоловіками навряд чи можуть бути особисті розбіжності, якщо один із них є "прямим підлеглим іншого".

Він також натякнув, що Зеленський ухвалив правильне рішення, замінивши Залужного.

Нагадаємо, новини про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та тоді діючим головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним з'явилися ще давно.