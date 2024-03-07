ЗМІ: Один із двійників Пригожина загинув у боях під Роботине

Російське видання "Агентство.Новости" повідомляє, що російський військовослужбовець Руслан Юнусов, який кілька років тому в документах став Євгеном Пригожиним, наприкінці січня загинув на війні в Україні, повідомляє Українська правда.

Видання пише, що дані Юнусова-Пригожина опинилися в списку вбитих десантників із псковської 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ на околицях села Роботине. Інформацію про його загибель підтвердила і родичка.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Юнусов був одним із трьох двійників очільника "ПВК Вагнер" Він змінив ім’я у травні 2018 року.

У 2021 році, коли справжній Пригожин вже перебував під санкціями, ЗМІ повідомляли про візити до Європи його "двійників".